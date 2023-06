Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Leichtkraftrad während der Arbeitszeit entwendet

Celle (ots)

Bergen - Am gestrigen 15.06.2023 ist in der Zeit zwischen 8 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz des Sonderpostenmarkt in der Straße Am Falksmoor ein Leichtkraftrad entwendet worden. Das 125ccm Motorrad der Firma "Online" vom Typ Furious125, in der Farbe blau, ist von dem 17-jährigen Geschädigten aus dem Heidekreis vor Arbeitsbeginn mittels Lenkradschloss gesichert worden. Als er nach der Arbeit nach Hause fahren wollte, stellte er fest, dass sein Motorrad entwendet worden ist. Wer etwas beobachtet hat, oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Bergen unter 05051 471660 zu wenden.

