Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover und ADAC bieten wieder Pedelec-Kurse für Senioren an

Hannover (ots)

Die Polizei führt in Kooperation mit dem ADAC erneut Kurse "Pedelec fahren - aber sicher" für Senioren und Seniorinnen durch. Die Kurse sollen zur Förderung der Fahr- und Handlungssicherheit von älteren Menschen beitragen.

Es gibt insgesamt drei Termine an folgenden Daten: 05.05.2023, am 16.08.2023, und am 13.09.2023. Veranstaltungsort ist das Fahrsicherheitszentrum des ADAC in Laatzen. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 10:00 Uhr und dauern etwa vier Stunden, inklusive einer Pause mit Kaffee und Kuchen. Für die Kurse fallen keine Kosten an. Eine Teilnahme ist nur in eigener Verantwortung, mit eigenem Pedelec und Fahrradhelm möglich.

Anmeldungen sind unter den Telefonnummern 0511 109-2583, -2584 oder -2585 oder unter der E-Mail Adresse praevention@pi-hannover.polizei.niedersachsen.de möglich. /aw,ang

