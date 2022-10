Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Versuchter Raub eines Handys

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 02.10.2022, ist es in der Rudolf-Ducke-Straße in Trappenkamp zum versuchten Raub eines Smartphones gekommen.

Gegen 01:00 Uhr in der Früh war der 33-jährige Geschädigter zu Fuß in Richtung Sudetenplatz unterwegs, als ihn ein Unbekannter in Höhe der Rückseite des Imbisses ansprach und nach der Uhrzeit fragte.

Als das potentielle Opfer daraufhin sein Smartphone hervorholte, versuchte ein weiterer Mann unvermittelt von hinten kommend das Handy zu greifen.

Der Trappenkamper wehrte sich, woraufhin der Zugreifende in Richtung Hermannstädter, der zweite in Richtung Erfurter Straße davonlief.

Die beiden Männer sollen in einer osteuropäischen Sprache miteinander gesprochen haben.

Der den Geschädigten ansprechende Täter war circa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und athletisch gebaut. Er hatte kurze, dunkle Haare und war mit weißen Schuhen, einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet.

Zum zweiten Flüchtigen liegt keine nähere Beschreibung vor.

Die Tat wurde am gestrigen Dienstag bei der Polizeistation Trappenkamp angezeigt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg haben die Ermittlungen übernommen und bitten unter 04551 884-0 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell