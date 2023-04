Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Inlineskaterin bei Verkehrsunfall in der Wedemark lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Am Ostermontag, 10.04.2023, ist eine Inlineskaterin bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad auf der L 380 in der Wedemark lebensgefährlich verletzt worden. Da die Ursache der Kollision bislang ungeklärt ist, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Mellendorf ereignete sich der Unfall gegen 16:00 Uhr auf der Hannoverschen Straße. Eine 52-jährige Frau wollte auf ihren Inlinern die L 380 auf Höhe der Straße "Waldesruh" überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste sie dabei ein aus Richtung Negenborn kommender 61-jähriger Mann mit seinem Motorrad. Vor Ort kümmerten sich Ersthelfer um die lebensgefährlich verletzte Frau. Sie wurde anschließend durch einen Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Kraftrades erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Auch er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungshubschrauber, mehreren Polizeikräften und Rettungswagen waren auch ein Notarzt und ein Abschlepp-Fahrzeug im Einsatz. Die L 380 musste für circa zwei Stunden bis 18:20 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Zeugen die Hinweise zur Unfallursache geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer 05130-977115 zu melden. /aw, desch

