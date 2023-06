Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Celle (ots)

Bröckel - Am heutigen 15.06.23 ist es um 06:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B214, an der Einmündung L387, gekommen. Eine 22-jährige VW Fahrerin möchte von der L387 nach links auf die B214 auffahren. Hierbei übersieht sie den von rechts kommenden 58-jährigen Motorradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß. Die 22-jährige wird bei dem zusammenstoß in ihrem PKW eingeklemmt und wird durch die Feuerwehr befreit. Beide Unfallbeteiligten werden bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt. Während die 22-jährige mit dem Rettungswagen in das allgemeine Krankenhaus Celle gebracht wird, wird der 58-jährige mit dem Rettungshubschrauber in die medizinische Hochschule Hannover geflogen. Nach ersten Angaben bestehe bei beiden Personen keine Lebensgefahr. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und die anschließende Straßenreinigung ist die B214 vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell