Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kind beachtet Vorfahrt nicht und wird schwerverletzt

Celle (ots)

Bergen - Bereits am 12.06.2023, gegen 15:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Beethovenstraße. Ein 6-jähriger Fahrradfahrer ist auf einem Verbindungsweg zu einem Supermarkt in Richtung Beethovenstraße gefahren. Er ist dann ohne anzuhalten auf die Beethovenstraße eingefahren. Hier fuhr die 30-jährige Unfallbeteiligte in Richtung Harburger Straße. Die 30-jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und das Kind kollidierte mit dem PKW. Dabei verletzte er sich schwer. Zur weiteren Behandlung ist das Kind ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr hat nicht bestanden.

