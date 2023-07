Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Körperverletzung unter Freunden

Kaiserslautern (ots)

In der Innenstadt lieferten sich zwei Freunde am Sonntagnachmittag eine handfeste Auseinandersetzung. Die beiden Männer waren damit beschäftigt, gemeinsam Baumaterialien in ein Haus zu tragen. Als sich einer der Freunde beim Abladen verletzte, gab dieser dem 25-Jährigen die Schuld daran. Daraus resultierte ein verbaler Streit. Als jedoch der 35-jährige Verletzte versuchte, seinen Freund mehrmals mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, eskalierte die Situation. Der 25-jährige Mann schlug eine Glasflasche auf den Boden. Er nahm den abgebrochenen Flaschenhals mit der Absicht, in Richtung seines Freundes zu stechen. Dieser konnte jedoch ausweichen. Im Anschluss flüchtete der 25-Jährige. Eine Streife konnte den Mann kurze Zeit später festsetzen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. |ksr

