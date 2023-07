Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Möbelgeschäft eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt zu einem Möbelgeschäft in der Karl-Marx-Straße. Im Inneren des Geschäfts hebelten die Täter verschiedene Schränke auf. Eine Stahltür hielt den Hebelversuchen stand, sodass keine weiteren Räume mehr betreten werden konnten. Insgesamt wurde bei dem Einbruch ein dreistelliger Geldbetrag entwendet. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die zu der genannten Tatzeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell