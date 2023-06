BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt verurteilten Dieb in Waldshut-Tiengen fest

Freiburg im Breisgau (ots) - Was mit einem Gespräch über Fußball begann, endete zwischen einem VfB Stuttgart und einem SC Freiburg Fan in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein. Beide Fans befanden sich am späten Samstagabend, den 27. Mai 2023, in einem ICE auf dem Nachhauseweg von den jeweiligen Spielen ihrer ...

