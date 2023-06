Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchter Drogenhändler überstellt

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz hat einen europaweit gesuchten mutmaßlichen Drogenhändler nach Deutschland an die Bundespolizei überstellt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Dem 27-Jährigen wird der Betäubungsmittelhandel im großem Stil vorgeworfen. Insgesamt 29 Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz soll der deutsche Staatsangehörige begangen haben. Aufgrund der empfindlichen Strafe die dem Mann im Falle einer Verurteilung droht, tauchte er unter. Seitdem war nach ihm europaweit mit Haftbefehl gefahndet worden. Der jetzt in der Schweiz festgenommene Mann ist am Donnerstagnachmittag (01.06.2023) der Bundespolizei am Autobahn-Grenzübergang Weil am Rhein (Kreis Lörrach) übergeben worden. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

