Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fußballfans geraten in Streit - Bundespolizei leitet Ermittlungen ein

Freiburg im Breisgau (ots)

Was mit einem Gespräch über Fußball begann, endete zwischen einem VfB Stuttgart und einem SC Freiburg Fan in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein.

Beide Fans befanden sich am späten Samstagabend, den 27. Mai 2023, in einem ICE auf dem Nachhauseweg von den jeweiligen Spielen ihrer Mannschaft. Als es zu einer verbalen Streitigkeit in Bezug auf die badisch-schwäbische Fußballrivalität kam, soll der VfB Anhänger sein Gegenüber zweimal auf den Hinterkopf geschlagen haben. Beim Ausstieg im Freiburger Hauptbahnhof, soll der 32-Jährige den SC Fan ein weiteres Mal mit der Hand auf den Kopf geschlagen haben. Danach bestieg er wieder den ICE und fuhr weiter nach Basel. Da der Geschädigte den Mann gegenüber der verständigten Bundespolizeistreife gut beschrieb, konnte dieser durch die Bundespolizei am Badischen Bahnhof in Basel ermittelt werden. Der deutsche Staatsangehörige wird sich wegen Körperverletzung verantworten müssen.

