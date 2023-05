Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - gefährliche Körperverletzung am Freiburger Hauptbahnhof

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für ein Körperverletzungsdelikt am Freiburger Hauptbahnhof. Bei den Tätern soll es sich um zwei Heranwachsende gehandelt haben.

Am Montag, den 22. Mai 2023 in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 16:59 Uhr kam es auf der Stadtbahnbrücke am Freiburger Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 37-Jährigen. Der Mann wurde dabei von zwei augenscheinlich Heranwachsenden attackiert und gemeinschaftlich geschlagen.

Zu den Tätern, ca. 20 Jahre alt und schlank, ist bekannt, dass beide sportlich legere bekleidet waren und der Haupttäter eine auffällig großflächige Tätowierung auf dem rechten Unterarm hat.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell