Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 395 Tage Haft: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Fernreisebus fest

Weil am Rhein (ots)

Eigentlich durfte sich der Mann gar nicht in Deutschland aufhalten, da nach einer Teilverbüßung der Haftstrafe die Abschiebung mit mehrjähriger Einreisesperre erfolgte. Jetzt reiste er wieder nach Deutschland ein und verbüßt nun die Reststrafe. Danach droht ihm die erneute Abschiebung.

Am Montagabend, den 22. Mai 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Frankreich wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, war der Mann vor drei Jahren durch ein Gericht zu einer Haftstrafe von 26 Monaten verurteilt worden. Nach einer Teilverbüßung schoben die deutschen Behörden den Mann nach Rumänien ab. Gleichzeitig erfolgte eine bis 2027 befristete Einreisesperre für Deutschland. Da der Gesuchte erneut einreiste, muss er nun auch die Restfreiheitsstrafe von 395 Tagen absitzen. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Nach der Verbüßung der Restfreiheitsstrafe droht ihm die erneute Abschiebung.

