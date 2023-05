Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt gefälschte Parkausweise sicher

Weil am Rhein (ots)

Bei einem mit Haftbefehl gesuchten 30-Jährigen stellte die Bundespolizei gefälschte französische Parkausweise sicher. Der Mann konnte der Festnahme durch Bezahlung der Geldstrafe entgehen, muss sich jedoch wegen eines Urkundendeliktes verantworten.

Am frühen Sonntagmorgen, den 21. Mai 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen im Stadtgebiet von Weil am Rhein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Frankreich wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Steuerhinterziehung verhängte ein Gericht vor zwei Jahren eine Geldstrafe gegen den 30-Jährigen. Da der Gesuchte weder die Strafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Gegenüber der Bundespolizei beglich der Mann den ausstehenden Betrag in Höhe von 2400 Euro und ersparte sich somit eine Ersatzfreiheitsstrafe. Bei der Überprüfung seines Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte zehn gefälschte französische Sonderparkausweise für schwerbehinderte Menschen fest. Der 30-Jährige wird sich wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen verantworten müssen. Die gefälschten Dokumente wurden als Beweismittel sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell