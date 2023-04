Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Scheibe an Praxis eingeschlagen

Zeuge sieht Täter flüchten

Kleve (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. April 2023) die Scheibe einer Arztpraxis an der Lindenallee eingeschlagen. Gegen 2:30 Uhr hörte ein Anwohner das Glas splittern, anschließend sah er zwei dunkel gekleidete, männliche Personen vom Nachbargrundstück flüchten. Die Männer liefen in Richtung Weyerstege. Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

