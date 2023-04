Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenraub

Wer kennt den Mann im weißen Kapuzenpullover?

Kleve (ots)

Am 12.04.2023 um 15:13 Uhr betrat ein bisher unbekannter, maskierter Tatverdächtiger den Verkaufsraum der ARGOS-Tankstelle an der Querallee und raubte unter Vorhalt einer Schusswaffe, mit der er den Angestellten bedrohte, Bargeld aus der Kasse. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5485140). Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, die Bilder des Unbekannten sind hier zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/103680

Wer kann Hinweise zur Identität des abgebildeten Täters geben? Die Kripo Kalkar nimmt Anrufe dazu unter 02824 880 entgegen, Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Wichtig: Sollten Sie den Tatverdächtige sehen, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei unter 110 und sprechen Sie den Mann nicht an, da er möglicherweise bewaffnet ist! (cs)

