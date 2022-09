LPI-SHL: Fahrraddiebstähle aus Kellern

Steinbach-Hallenberg (ots) - Durch unbekannte Täter wurde am 10.09.2022 gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg aus einem unverschlossenen VW-Transporter eine Damenhandtasche entwendet. In dieser befanden sich unter anderem zwei Mobiltelefone, welche am Sonntagmorgen wieder aufgefunden wurden. Von den weiteren Gegenständen fehlt noch jede Spur. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 ...

