LPI-SHL: Alkoholfahrt

Suhl (ots) - Am 10.09.2022 konnte gegen 08.00 Uhr ein 42jähriger VW-Fahrer in der Suhler Schleusinger Straße festgestellt werden, welcher seinen Transporter unter Alkoholeinfluss führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

