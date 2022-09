LPI-SHL: Alkoholfahrt

Zella-Mehlis (ots) - In der Nacht vom 09.09.2022 zum 10.09.2022 wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer in der Talstraße in Zella-Mehlis einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Führerscheines fiel den Beamten auf, dass der junge Mann zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit der Person auf dem Dokument hatte, es sich aber nicht um dieselbe Person handelte. Erst nach mehrmaligem Nachfragen gab der Fahrer ...

mehr