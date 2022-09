Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall unter Alkohol

Am 10.09.2022 gegen 22.00 Uhr befuhren ein Pkw Skoda und ein Pkw Renault die Gothaer Straße in Richtung Zella-Mehlis. Hier quert ein Tier die Fahrbahn, weshalb der 40-jährige Skodafahrer sein Fahrzeug abbremste. Der 45-jährige Renaultfahrer fährt hierbei auf. Beide Fahrzeugführer werden leicht verletzt. Ein Grund hierfür dürfte der übermäßige Alkoholkonsum des 45-Jährigen gewesen sein, denn ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

