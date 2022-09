Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hochwertiges Fahrrad entwendet

Hildburghausen (ots)

Am 09.09.2022 gegen 18:30 Uhr traf sich ein bislang Unbekannter mit einem 44-jährigem Hildburghäuser. Er gab an, dessen E-Bike, welches der Anzeigenerstatter auf Ebay-Kleinanzeigen annonciert hat, kaufen zu wollen. Hier wollte er vor dem Kauf noch eine Probefahrt machen. Zur Sicherheit ließ der Unbekannte einen Umschlag zurück, in welchem wohl das Geld für das Fahrad sein sollte. Jedoch kam der Unbekannte nie zurück. Als der 44-jährige den Umschlag öffnete, befanden sich darin lediglich Papierstreifen. Die Personalien bzw. Kontaktdaten hatte der Anzeigenerstatter von dem Täter nicht. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 5600,- Euro.

