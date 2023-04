Straelen (ots) - Am Freitag (14. April 2023) kam es zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr an der Straße "Heronger Feld" in Straelen zu einem Unfall mit Personenschaden. Ein 16-jähriger Jugendlicher war zu Fuß am Straßenrand unterwegs, als er von hinten von einem bislang unbekannten Radfahrer gestoßen wurde. Durch den Kontakt, kurz vor einer Tankstelle, an der rechten ...

