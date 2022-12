Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Schengen Lyzeum in 66706 Perl

Polizeiinspektion Merzig (ots)

In der Nacht vom 03.12.2022 auf den 04.12.2022 kam es am Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum in Perl zu großflächigen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien am Schulgebäude und der Sporthalle durch bislang unbekannte Täter. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf über 10000 Euro geschätzt. Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Merzig zu melden.

