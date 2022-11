Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: In Weiskirchen-Rappweiler wurde ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt

Weiskirchen-Rappweiler (ots)

Am Dienstag, 01.11.2022, 01:10 Uhr, kam es in Weiskirchen-Rappweiler zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der Fahrer des PKW befuhr die Ortsdurchfahrt in Rappweiler in Fahrtrichtung Weiskirchen und überholte mit überhöhter Geschwindigkeit ein vorausfahrendes Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren nach dem Überholvorgang erfasste der Führer des PKW den in Höhe der Merziger Straße 23a die Fahrbahn überquerenden Fußgänger. Der 45-jährige Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich an Kopf und Beinen verletzt. Der alkoholisierte 23-jährige Fahrer des PKW blieb unverletzt. Auf Grund der alkoholischen Beeinflussung wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen sowie dessen Führerschein sichergestellt. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde zur Aufklärung des Unfallherganges ein Gutachten in Auftrag gegeben. Auf Grund der begangenen Straßenverkehrsgefährdung wurde gegen den alkoholisierten PKW-Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

