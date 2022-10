Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: 14 Jahre alte Johanna vermisst

Fahndung (ots)

Seit Freitag, dem 28.10.2022 ist die 14 Jahre alte Johanna vermisst.

Sie hat nach einem Streit mit ihrem Vater gegen 17:00 Uhr das häusliche Umfeld in Merzig verlassen und ist seither verschwunden.

Sie verfügt über eine saarlandweit gültige Busfahrkarte, es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass sich Johanna in Saarbrücken aufhalten könnte. In der Vergangenheit war das als psychisch labil beschriebene Mädchen bereits mehrfach abgängig und konnte in Düren ( NRW) oder Bernkastel-Kues angetroffen werden.

Johanna ist 168 cm groß und schlank. Sie hat eine Zahnspange und ein Nasenpiercing. Sie hat seit Freitag kurz geschnittene , rot gefärbte Haare und trug bei ihrem Verschwinden eine schwarze Jeans mit weißem T-Shirt und schwarzen Stiefeln und schwarzer Stoffweste. Sie führte einen schwarzen Ledershopper ( große Handtasche) mit sich.

Ihr Erscheinungsbild kann als altersentsprechend beschrieben werden.

