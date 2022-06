POL-F: 220615 - 0634 Das Polizeipräsidium Südhessen teilt mit: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) - (la) Heute kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 04:00 Uhr, in der Klingerstraße zum Brand eines Müllhaufens vor einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen zügig verlassen. Durch einen unbekannten Anrufer wurde der Polizei und Feuerwehr ein Brand in der Klingerstraße mitgeteilt. Als die Polizei am Brandort eintraf, sah sie unter einem Gebäudeüberbau diversen Müll und ...

