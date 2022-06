POL-F: 220615 - 0632 Frankfurt - Innenstadt: Brand

Frankfurt (ots) - (la) Am Dienstag, den 14. Juni 2022, kam es gegen 23:50 Uhr, zu einer Festnahme nach einem Diebstahl. Am 12. Mai 2022 beobachtete eine Zeugin, wie der 50-jährige Täter in der Mainzer Landstraße aus einem Lkw 75 Dosen Red Bull entnahm und dann mit der Straßenbahn flüchtete. Am 14. Juni erkannte die Zeugin den Täter auf der Straße wieder und alarmierte die Polizei, die diesen dann festnahm. ...

mehr