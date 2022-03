Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220324-3-pdnms Ausgewachsenen Schwarzbär am Fahrbahnrand in Kosel

Kosel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich am heutigen Tage gegen 13.30 Uhr aufgeregt am Polizeinotruf in Kiel. Dort teilte der Mann mit, das er soeben am Schwansenweg in Kosel mit seinem PKW langgefahren sei.

Der Mann wollte zuerst seinen Augen nicht trauen, aber er sah am Straßenrand tatsächlich einen ausgewachsenen Schwarzbären dort im Gebüsch stehen.

Nach einer Weile der Beobachtung aus sicherer Entfernung habe er sich dann entschlossen, die Polizei zu verständigen. Der Schwarzbär blieb regungslos im Gebüsch stehen, wirkte aber trotzdem aufgrund seiner Größe sehr gefährlich.

Die eingesetzten Kollegen näherten sich unter höchster Beachtung der Eigensicherung diesem Tier und konnten nach einer eingehenden Begutachtung feststellen, dass es sich um einen sog. Geo-Catching-Punkt handelt. Foto vom " Schwarzbär " kann über die Pressestelle angefordert werden ).

