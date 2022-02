Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Kleinbrand in ehemaliger Hauptschule

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberhausen (ots)

Am frühen Sonntagabend wurde der Löschzug 1 der Berufsfeuerwehr Oberhausen zu einem Brand in der ehemaligen St. Michael Hauptschule alarmiert. Anwohner des gegenüberliegenden Wohnhauses sind auf den Brand aufmerksam geworden und haben frühzeitig die Rettungskräfte gerufen. Vor Ort drang aus einem teilgeöffneten Fenster im ersten Obergeschoss dichter Brandrauch ins Freie. Da alle Zugänge verriegelt und mit Holzplatten zusätzlich versperrt sind, war ein rasches Eingreifen der Feuerwehr lediglich über tragbare Leitern und die Drehleiter möglich. Der Kleinbrand konnte durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz schnell gelöscht werden. Die Entrauchung des betroffenen Klassenraums wurde mithilfe eines Hochleistungslüfters der Drehleiter durchgeführt. Bei der abschließenden Begehung konnte keine Person in der Schule vorgefunden werden. Die Anwohner berichteten, dass zuvor im Tagesverlauf Jugendliche einen Feuerlöscher aus dem Gebäude geworfen hätten und weggelaufen sind. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Knappenstraße im Bereich der Schule durch die Polizei teilgesperrt worden und nur noch einspurig befahrbar. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte über eine Stunde im Einsatz. Parallel wurde der Feuerwehr ein weiteres Feuer auf der Ackerfeldstrasse in Sterkrade-Mitte gemeldet. Dieser Einsatz stellte sich allerdings als Fehleinsatz heraus, sodass der Löschzug 2 der Berufsfeuerwehr unverrichteter Dinge wieder einrücken konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell