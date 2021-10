Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachschaden durch Bier

Saalfeld (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen begaben sich Unbekannte außerhalb der Öffnungszeiten in den SB-Bereich eines Kreditinstituts in der Blankenburger Straße in Saalfeld und leerten eine Flasche Bier über den Kontoauszugsdrucker. Dieser war danach nicht mehr funktionstüchtig. Außerdem beschädigten die Täter einen Briefkasten. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

