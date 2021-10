Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kurve zu eng genommen

Neustadt/Orla (ots)

Eine 51-Jährige war mit ihrem VW auf der Karl-Liebknecht-Straße in Neustadt an der Orla unterwegs und wollte nach links in die Straße "An den Bürgerwiesen" abbiegen. Dabei fuhr sie die Linkskurve in zu engem Bogen und kollidierte mit einem stehenden 69-jährigen Radfahrer. Dieser wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Pößneck transportiert.

