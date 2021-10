Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Einbruch in Kleidercontainer auf DRK-Gelände

Sonneberg (ots)

Bereits Mitte August drangen Unbekannte widerrechtlich auf das DRk-Gelände in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg ein und entwendeten dort aus einem Altkleidercontainer Bekleidung (es wurde bereits polizeilich berichtet). Am Montagmorgen wurde ein ähnlicher Vorfall, möglicherweise vom zurückliegenden Wochenende, bekannt. Erneut hatte sich ein/e Unbekannte/r durch Übersteigen des Zaunes Zutritt zum DRK-Gelände verschafft und nach Aufbrechen des Schlosses Bekleidungsgegenstände in bislang unbekanntem Wert/ unbekannten Ausmaßes entwendet. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweise an die PI Sonneberg.

