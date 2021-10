Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in Kleingartenanlage

Oschitz (ots)

Am Montagnachmittag meldeten sich Kleingartenanlagenbesitzer aus Oschitz und teilten mehrere Einbrüche in verschiedene Gärten mit. Vor Ort bestätigte sich die Situation: Unbekannte drangen, vermutlich im Laufe der zurückliegenden Woche, in mehrere Gärten/ Gartenlauben und Nebengelasse durch Aufbrechen von Türen, Fenstern und Schlössern ein. Es wurden mehrere elektronische Geräte und Werkzeuge entwendet. Möglicherweise könnte zur Begehung der Tat in Anbetracht des Diebesgutes ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Die Tatzeit kann nicht abschließend eingegrenzt werden, jedoch werden Zeugen gesucht, welche in der kürzlichen Vergangenheit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlage in der Kulmgasse in Oschitz bemerkt haben. Hinweise nimmt die PI Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen.

