Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Rudolstadt (ots)

Montagnachmittag befuhr ein 15-Jähriger mit seiner Simson die Schwarzburger Straße in Rudolstadt. Beim Linksabbiegen in die Edelhofstraße übersah der Fahrer einen entgegenkommenden Opel und stieß frontal mit diesem zusammen. Dabei verletzte sich der Moped-Fahrer schwer und kam ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

