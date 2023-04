Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Gabelstapler von Hof gestohlen und in der Nähe zurückgelassen

Straelen (ots)

Am Mittwoch (19. April 2023) zwischen 13:45 und 14:15 Uhr haben unbekannte Täter einen Gabelstapler vom Gelände einer Gärtnerei an der Straße Heidkamp gestohlen. Ein Nachbar entdeckte das Fahrzeug an der Niederdorfer Straße im Bereich der Einmündung zur Carl-Kühne-Straße. Kurz zuvor, gegen 13:50 Uhr sah ein Zeuge einen Schrottwagenhändler mit einem weißen, kleineren Pkw mit braunem Anhänger und niederländischem Kennzeichen, der am evangelischen Friedhof stand. Aus diesem Wagen sei eine männliche Person ausgestiegen und über die Hecke des Friedhofes gesprungen. Der Zeuge beschreibt den Mann als etwa 50 Jahre alt, ca. 1,80m groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans. Unklar ist, ob hier ein Zusammenhang mit dem Diebstahl besteht. Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

