Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Betrunkener Pkw-Fahrer auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer sind am Sonntag, 27. November 2022, 20:30 Uhr, auf der Autobahn 1 auf einen Pkw-Fahrer aufmerksam geworden. Er war in auffälligen Schlangenlinien in Richtung Osnabrück unterwegs und wechselte im Dreieck Stuhr auf die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg.

Ein Streifenwagen der Polizei folgte dem Mann in etwa ab der Anschlussstelle Groß Mackenstedt. Auch die Beamten konnten bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von maximal 50 km/h deutliche Schlangenlinien feststellen. Erste Versuche zum Anhalten schlugen fehl, so dass die Kontrolle erst an der Anschlussstelle Adelheide erfolgen konnte.

Der 34-jährige Fahrer aus dem Kreis Verden roch nach Alkohol und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell