Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Freiburg im Breisgau: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein 22-Jähriger ist beim Versuch sich mit einem gefälschten Ausweis bei einer Kontrolle auszuweisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte den Ausweis sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Der 22-Jährige befand sich am Dienstagabend, den 23. Mai 2023, in unmittelbarer Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs, als er in eine Kontrolle der Bundespolizei geriet. Bei der Überprüfung der vorgelegten bulgarischen Identitätskarte stellte die Streife Fälschungsmerkmale fest. Der Mann musste die Beamten zum Bundespolizeirevier begleiten wo eine Überprüfung seine Fingerabdrücke erfolgte. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um einen türkischen Staatsangehörigen handelt, der sich derzeit in Deutschland in einem Asylverfahren befindet. Er wird sich wegen Urkundenfälschung verantworten müssen. Nach Sicherstellung des gefälschten Dokuments erfolgte eine Weiterleitung an die Ausländerbehörde.

