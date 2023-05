BPOLI-WEIL: Widerstand bei Identitätsfeststellung

Freiburg (ots) - Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für ein Körperverletzungsdelikt am Freiburger Hauptbahnhof. Bei den Tätern soll es sich um zwei Heranwachsende gehandelt haben. Am Montag, den 22. Mai 2023 in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 16:59 Uhr kam es auf der Stadtbahnbrücke am Freiburger Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung zum ...

