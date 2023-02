POL-PDPS: Contwig (Kreis Südwestpfalz) - Taschendiebstahl

Ludwigswinkel (ots) - Am Freitag, 24.02.2023, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 05.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Bitscher Straße in Ludwigswinkel abgestellten und mit einem Schloss gesicherten Wohnwagen der Marke Fendt. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

mehr