Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand gegen Polizeibeamte

Dahn (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 25.02.2023, gegen 00.30 Uhr stand ein 17-jähriger junger Mann schwankend auf der Fahrbahn in Höhe der Marktstraße 14 und hielt dort PKW an. Weiterhin beleidigte er einen Verkehrsteilnehmer, indem er ihm den ausgestreckten Mittelfinger zeigte. Daraufhin sollte er durch hinzugerufene Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken der Beamten flüchtete der Jugendliche in die nahegelegene Wieslauter und konnte dort herausgezogen werden. Da seine Identität vor Ort nicht festgestellt werden konnte, wurde er zur Polizeiinspektion Dahn verbracht. Beim Verbringen zur Dienstelle und auf der Dienststelle setzte sich der augenscheinlich alkoholisierte, verwirrte und aggressive Jugendliche körperlich zur Wehr. Bei seiner Durchsuchung konnte ein Einhandmesser aufgefunden werden. Anschließend wurde der, zunehmend unter Stimmungsschwankungen leidende, junge Mann in eine medizinische Einrichtung verlegt. Beim Transport leistete er wiederum Widerstand und bedrohte und beleidigte die eingesetzten Kräfte. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen. Gegen den jungen Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

