Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Friedensdorf - Mauerschaden

Bei einem noch unbekannten Fahrmanöver kollidierte ein ebenfalls nicht bekanntes Fahrzeug mit der Mauer des Anwesens Bahnhofstraße 22a. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich bis heute um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der Unfall passierte bereits zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 07 Uhr am folgenden Donnerstag, 29. Juni. Wer kann sich an ein Fahrmanöver erinnern, bei dem es möglicherweise zur Kollision mit der Grundstücksmauer gekommen sein könnte? Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Schulstraße - Schaden an blauem SUV

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf suchen Zeugeneiner Unfallflucht, die sich am Dienstag, 04. Juli, zwischen 09.30 und 18 Uhr auf dem Parkplatz vor der Schulstraße 21 ereignete. Dort stand in dieser Zeit auf dem zweiten Parkplatz der linken Seite vorwärts hineingestellt ein blauer Hyundai Tucson. An dem Auto entstand auf der linken Seite an beiden Türen ein Schaden in Höhe von mindestens 1600 Euro. Nach den Spuren kam es beim Ein- oder Ausparken in bzw. aus der Parkbucht links neben dem Tucson zur Kollision. Das Schadensausmaß am blauen SUV deutet darauf hin, dass der Zusammenstoß wohl eine entsprechende Geräuschkulisse verursacht hat. Wer hat in der fraglichen Zeit entsprechendes gehört und in diesem Zusammenhang ein ein- oder ausparkendes Auto gesehen? Wer hat den Unfall gesehen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Baumschaden

Auch wer bei einem Unfall einen Baum beschädigt, muss sich mit dem Eigentümer für eine etwaige Schadensregulierung in Verbindung setzen. Wer das unterlässt, muss mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht rechnen. Derzeit ermitteln die Unfallfluchtexperten der Polizei Marburg in genau so einem Fall. Es geht um einen Schaden an einer alten Eiche in der Straße Bei St. Jost. Der Baum steht auf dem Friedhof, Geäst ragt aber auf den Parkplatz der überwiegend von Anliegern oder von Gästen eines dortigen Restaurants genutzt wird. Nach ersten Hinweisen könnte ein großer, heller, vermutlich ortsfremder Lastwagen den Schaden bereits am Montag, 12. Juni, bei einem Wendemanöver verursacht haben. Aufgrund der Höhe des abgebrochenen Stammteils, kommt eigentlich nur ein Fahrzeug mit hohem Aufbau als unfallverursachendes Fahrzeug in Betracht. Wer kann sich an ein Wendemanöver eines solchen Fahrzeugs auf dem Parkplatz erinnern? Wer kann den Lastwagen näher beschreiben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallort: Parkplatz Willy-Mock-Straße - Schaden an grauem Skoda Fabia

Am Sonntag, 09. Juli fand auf dem Gelände des Tennisvereins ein Turnier statt und das Restaurant dort war ebenfalls geöffnet. Vielleicht gibt es ja dadurch Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, zwischen 18.30 und 22 Uhr auf dem Parkplatz in der Willy-Mock-Straße vor der Anlage und dem Restaurant ereignete. Durch diesen Unfall, dessen Verursacher derzeit noch nicht bekannt ist, entstand an der Fahrerseite eines grauen Skoda Fabia hinten links am Kotflügel und Radkasten ein Schaden von nach ersten Schätzungen mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 Kontakt aufzunehmen.

Marburg - Erst Getriebeprobleme - dann Unfallflucht

Die ersten Zeugenaussagen führten noch nicht zum mutmaßlichen Unfallverursacher. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg hoffen auf weitere Zeugen des sicherlich aufgefallenen Geschehens am Montag, 10. Juli, um etwa 09.40 Uhr an der Ampel auf der Zeppelinstraße am Abzweig zum Südbahnhof. An der Ampel hatte der Fahrer eines älteren dunklen Fahrzeugs, nach ersten Zeugenaussagen wohl eines Volvo, offensichtlich Getriebeprobleme. Das äußerte sich durch die entsprechenden typischen Geräusche, die auftreten, wenn ein Gang nicht so richtig rein will. Außerdem heulte der Motor des Autos ungewöhnlich auf. Als dem Fahrer schließlich doch noch das Einlegen eines Gangs gelang, war das der Rückwärtsgang, was bei der dann folgenden kurzen Rückwärtsfahrt zu einem Zusammenstoß mit dem dahinterstehenden weißen Pkw führte. An dem Auto entstand ein Frontschaden von mehreren Hundert Euro. Nach der Kollision legte der Fahrer des vermutlichen Volv den Vorwärtsgang ein und fuhr dann unter Missachtung der bereits wieder Rot zeigenden Ampel weg. Am Steuer des Volvo saß ein nach Zeugenaussagen geschätzt Mitte 40 Jahre alter, ziemlich beleibter Mann mit kurzen Haaren. Wer hat den Unfall gesehen? Wem ist das Geschehen an der Ampel aufgefallen und wer kann Hinweise zum gesuchten Auto geben? Wer kann aufgrund der Beschreibung von Auto und Fahrer Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell