Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in der Schwanallee + Eingangstür aufgehebelt + Verwüstungen in der Pfalzstraße + Kühlwagen aufgebrochen + Diebstähle aus Autos + Reifen platt + Polizeikontrollen und Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruch in der Schwanallee

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem Einbruch in Praxisräume des Gesundheitsamtes und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Einbruch war zwischen 10 Uhr am Samstag und 08.25 Uhr am nachfolgenden Sonntag, 09. Juli. Der Täter stieg durch eine zerstörte ebenerdige Scheibe ein und durchsuchte nach den Spuren den Anmeldebereich und den Sozialraum. Nach ersten Prüfungen flüchtete er vermutlich ohne Beute. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Roth - Eingangstür aufgehebelt

Einbrecher drangen zwischen 21.15 Uhr am Samstag und 07.30 Uhr am folgenden Montag, 10. Juli, durch die aufgehebelte Eingangstür ins Büro bzw. die Anmeldung einer Kfz.-Werkstatt in der Geiersbergstraße ein. Die Spuren deuten eindeutig auf eine Durchsuchung des Mobiliars hin, Nach ersten Sichtungen blieben der oder die Täter ohne Beute. Sachdienliche Hinwiese zu verdächtigen Beobachtungen während des Tatzeitraums rund um die Kfz.-Werkstatt bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Friedensdorf - Verwüstungen in der Pfalzstraße

In der Nacht zum Samstag, 08. Juli, kam es zwischen 23 und 05.50 Uhr in der Pfalzstraße zu Farbschmierereien und Sachbeschädigungen. Der oder die Täter versprühten auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses großflächig Farbe und verunreinigten damit den Pool, einen Sichtschutz und die Holzterrasse. Mutmaßlich bei der gleichen Aktion entstanden Schäden an einer Holzbank und einem Regenfass, sowie an Blumenrabatten zweier Nachbargrundstücke. Wer hat in der Tatnacht Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Vorfällen zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Kühlwagen aufgebrochen

Nach ersten Sichtungen entstand beim Aufbruch des im Schlosspark stehenden Kühlwagens "nur" ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Vielleicht hatten es der oder die Täter angesichts der Witterung eher auf Getränke abgesehen und ließen deshalb die Wurstwaren in dem Kühlwagen nach ersten Prüfungen unangetastet. Der Aufbruch des Anhängers geschah am Samstag, 08. Juli, zwischen 02.30 und 15 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dautphe - Mobiles Navi weg

Ohne Spuren zu hinterlassen, gelang es einem Dieb, ins Innere eines Autos zu kommen und das mobile Navigationsgerät zu stehlen. Der betroffene schwarze Pkw parkte zur Tatzeit am Sonntag, 25. Juni, zwischen 12.30 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades in der Kreisstraße. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Biedenkopf - Geld und Telefon aus Auto gestohlen

Ein Dieb stahl ein Mobiltelefon sowie das Geld aus der Geldbörse. Beides lag scheinbar sichtbar in einem vor dem Anwesen Hospitalstraße 29 geparkten blauen VW Golf. Der Diebstahl war am Samstag, 08. Juli, zwischen 10.45 und 10.55 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Reifen platt

Nach dem augenscheinlich mutwilligen Plattstechen des linken Vorderreifens ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Der betroffene blaue VW Polo mit dem HR-Kennzeichen parkte zur Tatzeit von Samstag auf Sonntag, 09. Juli, zwischen 21 und 11 Uhr vor dem Anwesen Hainweg 6. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Marburg beendete am Sonntag, 09. Juli, um 16.50 Uhr, auf dem Erlenring die Fahrt mit einem Motorroller. Der Drogentest des 17jährigen Fahrers hatte positiv auf Amphetamine reagiert. Er musste mit zur Blutprobe zur Dienststelle.

Hartenrod - Nicht zugelassen, nicht versichert, nicht nüchtern

Bei der Kontrolle eines weißen Kleinwagens am Samstag, 08. Juli, um 20.30 Uhr. Bei der 43 Jahre alten Fahrerin ergab sich der Verdacht des Einflusses von berauschenden Mitteln. Sie räumte den Konsum ein. Sie saß außerdem in einem nicht angemeldeten, also nicht zugelassenen und nicht versicherten Auto, an dem die gestohlenen Kennzeichen eines anderen Autos montiert waren. Die Polizei stellte die Kennzeichen und den Autoschlüssel sicher und veranlasste bei der im Hinterland lebenden Fahrerin eine Blutprobe.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Rückwärts gegen das Haus

Die gedungenen Splitter eines Rücklichts lassen Rückschlüsse zum Unfallhergang, die grauen Lacksplitter auf die Farbe des verursachenden Fahrzeugs zu. Demnach stieß ein graues oder silbernes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen das Mauerwerk und ein Aushängeschild des Hauses Steinweg 5. Der Unfall passierte am Samstag, 08. Juli, zwischen 08 und 08.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit im Steinweg ein entsprechendes Fahrmanöver beobachtet? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Wo steht seit dieser Zeit ein silbernes oder graues Fahrzeug mit einem Schaden an einer Rückleuchte? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht auf dem Pendlerparkplatz

Auf dem Pendlerparkplatz an den Afföllerwiesen 3a kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem grauen Audi A3 mit Gießener Kennzeichen und hinterließ hinten links einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat zur Unfallzeit am Freitag, 07. Juli, zwischen 06 und 15.25 Uhr ein entsprechendes Fahrmanöver auf dem Pendlerparkplatz beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Schaden an silbernem Polo - Unfallflucht Auf der Kreuzwiese

Wer hat am Freitag, 07. Juli, zwischen 17 und 20.40 Uhr, in der Straße Auf der Kreuzwiese nahe der Einmündung Vater-Jahn-Straße ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Zusammenstoß mit einem geparkten silbernen VW Polo gekommen sein könnte? Eventuell handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lieferwagen. Bei der Kollision entstand an dem Polo an Stoßstange und Kotflügel vorne links sowie am Fahrerspiegel ein Schaden von insgesamt mindestens 1350 Euro. Der Polo parkte in der Einbahnstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell