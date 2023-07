Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Biedenkopf: Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet 1.000 Euro+Quad gestohlen+Unfallflucht an der "Hohe Leuchte"+Bikerin stürzt nach Zusammenstoß

Biedenkopf: Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter erleichtert Opfer

Die Angst vor einem Virenbefall oder einem Hackerangriff nutzte am Dienstag ein Betrüger aus. Auf dem PC eines Seniors kam offenbar ein Hinweis, dass sein Rechner von einem Virus befallen sei. Zudem solle der Betroffenen zwecks Beseitigung des Angriffs eine angezeigte Nummer anrufen. Der Mann wählte die Rufnummer und am anderen Ende der Leitung gab sich ein Unbekannter als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Nachfolgend übernahm der Betrüger die Kontrolle über den Computer des Seniors und erhielt durch seine geschickte Gesprächsführung mehrere TAN-Nummern zu dessen Online-Banking. Erst später bemerkte der über 70-Jährige mehrere Abbuchungen in Höhe von etwa 1.000 Euro von seinem Konto und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei empfiehlt misstrauisch zu sein, wenn ohne erkennbaren Anlass ein Anrufer dazu auffordert, den Zugriff auf seinen eigenen Computer zu gestatten oder nach Zugangsdaten von Onlinekonten oder Onlineshops fragt. Dabei ist es egal, ob es sich um einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft oder eine andere beliebige Person handelt.

Geben Sie niemals sensible Daten am Telefon preis und suchen Sie keine dubiosen Internetseiten zur Installation unbekannter Programme auf. Sollten Sie trotzdem in diesem Zusammenhang einmal angerufen werden, legen sie einfach auf!

Marburg: Quad entwendet

Auf ein Quad hatten es Unbekannte in der Hedwig-Jahnow-Straße abgesehen. Die Diebe stahlen das schwarze Fahrzeug des Herstellers Standard Motor zwischen 19.45 Uhr am Dienstag (04.07.23) und 05.30 Uhr am Mittwoch (05.07.2023) von einem Innenhof. Hinweise zu den Dieben oder zum Quad mit dem amtlichen Kennzeichen MR-ZP 15 nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Am Dienstag (04.Juli) gegen 8.00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann in einem Skoda die Straße "Hohe Leuchte" in Ockershausen. Im Bereich einer Engstelle kam dem Skoda-Fahrer ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen und es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060 entgegen.

Marburg: Radfahrerin leicht verletzt

Eine 26-jährige Radfahrerin befuhr am Mittwoch (05.Juli) gegen 18.40 Uhr die Straße "Am Schwanhof" in Richtung Schwanallee und beabsichtigte nach links in eine Stichstraße abzubiegen. Als ein 35-jähriger Skoda-Fahrer die Bikerin überholen wollte, kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Berührung.Die 26-Jährige stürzte und erlitte leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.550 Euro.

