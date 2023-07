Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reizgas im Schloßbergcenter + Verletzte nach Schlägerei + Rauchmelder verhinderten Schlimmeres + Zeugensuche nach Unfällen/Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Reizgas im Schloßbergcenter

Versprühtes und sich ausbreitendes vermutlich Reizgas führte bei mehreren Anwesenden im Schloßbergcenter zu Reizungen der Augen und Atemwege. Bislang meldeten sich zehn Betroffene, die alle auf eine Behandlung durch den Rettungsdienst verzichteten. Die Auswertung von Raumüberwachungsanlagen zur Erlangung von Hinweisen auf den oder die Verantwortlichen dauern an. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 04. Juli, gegen 18.10 Uhr.

Wetter - Verletzte nach Schlägerei

Als die Polizei am Mittwoch, 04. Juli, am Aspherfeld eintraf, war die gegen 21.50 Uhr gemeldete Schlägerei mit einer Vielzahl von Personen bereits vorbei. Bei der Auseinandersetzung soll es zum Einsatz von Eisenstangen und/oder Stöcken gekommen sein. Bislang weiß die Polizei von insgesamt zwölf verletzten mutmaßlich Beteiligten, von denen drei zur weiteren Behandlung im Krankenhaus bleiben mussten. Insgesamt stellte die Polizei nach und nach die Personalien von mehr als 20 mutmaßliche Beteiligten und/oder Zeugen fest. Waffen oder andere gefährliche Gegenstände, wie die benannten Eisenstangen oder Stöcke, tauchten nicht auf. Nach ersten Ermittlungen eskalierten offenbar seit längerem bestehende Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen. Die Aufklärung einzelner Tathandlungen und der weiteren Hintergründe ist Bestandteil der andauernden, umfangreichen Ermittlungen.

Kirchhain - Rauchmelder verhinderten Schlimmeres

Die angebrachten Rauchmelder funktionierten und verhinderten dadurch am Dienstag, 04. Juli, gegen 07.45 Uhr, einen schlimmeren Ausgang des Brandes in einem unterkellerten Zwei-Parteienhaus in der Röthestraße. In dem Haus kam es nach ersten Ermittlungen durch einen technischen Defekt oder einen Kurzschluss zu einem Schwelbrand an im Kellerflur offen verlegten Stromkabeln. Die alarmgebenden Rauchmelder machten die anwesenden Hausbewohner aufmerksam, sodass diese unverletzt das Haus verließen und zeitnah die Feuerwehr verständigten. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah und schnell und konnte den Schaden so wenige Tausend Euro beschränken.

Kirchhain - Auto an der Tankstelle gestreift - Verursacher meldete sich - Polizei sucht Unfallopfer

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Gelände der Jet-Tankstelle in der Frankfurter Straße sucht die Polizei Stadtallendorf den ca. 50 Jahre alten Mann mit Brille, der dort am Dienstag, 04. Juli, gegen 18 Uhr seinen hellen, evt. weißen Pkw betankt hat. Der Mann hat den von einem schwarzen SUV verursachten Schaden möglicherweise noch nicht bemerkt. Die SUV Fahrerin, die beim Verlassen der Tankstelle den hellen Wagen zunächst unbemerkt gestreift hatte, stellte kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am eigenen Auto am Türgriff und knapp darunter einen leichten Schaden fest. Als sie zur Tankstelle zurückkehrte, waren der Mann und der helle Pkw jedoch bereits verschwunden. Die Polizei bittet den betroffenen Autofahrer, sich zu melden. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Oberhörlen - Schaden an der Dachrinne - Verursacher weggefahren

Es steht nicht fest, ob das unfallverursachende, hohe Fahrzeug vorwärts oder rückwärts in die Hohe Straße (Sackgasse) fuhr oder auch an der Einmündung Hauptstraße/Hohe Straße rangierte. Definitiv kam es bei diesem Fahrmanöver zur Kollision mit der Dachrinne des Eckhauses an der Einmündung. An der Dachrinne entstand ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 1500 Euro. Aufgrund der Höhe der Anstoßstelle handelte es sich beim verursachenden, um ein hohes Fahrzeug wie z. B Lastwagen oder Bus oder um ein Fahrzeug mit einem Aufbau, z.B. einem Kranaufbau. Wer hat zur Unfallzeit zwischen Montag, 19. Juni und Freitag, 30. Juni an der Einmündung Hauptstraße/Hohe Straße ein Fahrmanöver eines solchen großen Fahrzeugs bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise dazu geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach - Beide linken Türen am roten Golf beschädigt

Nach den Spuren kollidierte ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit einem roten VW Golf plus und beschädigte dabei beide Türen auf der Fahrerseite. Der Golf parkte zur Unfallzeit am Freitag, 30. Juni, zwischen 09.45 und 16 Uhr vorwärts eingeparkt auf einem der Parklätze gegenüber dem Anwesen Zum Spritzenplatz 6. Nach ersten Schätzungen entstand am Golf ein Schaden von ca. 2000 Euro. Der Verursacher fuhr weg, ohne die Polizei zu informieren und ohne eine Nachricht am Fahrzeug zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

