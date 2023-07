Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sachbeschädigung + Autodiebstahl

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Sachbeschädigung

Unbekannt richteten in der Sudetenstraße einen Schaden an einem sogenannten Sitz-Scooter an. Die Sitzfläche und Rückenlehne des Scooters war aufgeschlitzt und die beiden Außenspiegel fehlten. Der Besitzerin entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 09.30 Uhr am Montag und 10 Uhr am nachfolgenden Dienstag, 04. Juli. Das Fahrzeug stand im Keller unter der Treppe in dem Mehrfamilienhaus Sudetenstraße 20. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Moischt - Autodiebstahl - Polizei sucht schwarzen Mercedes Benz AMG GLE

In der Nacht zum Dienstag, 04. Juli, stahlen Diebe zwischen 01 und 08 Uhr in der Straße Am Bettacker einen schwarzen Mercedes Benz AMG GLE 43 im Wert von mindestens 60.000 Euro. Aufgrund erster Erkenntnisse könnte der Diebstahl durch den Einsatz von technischem Gerät erfolgt sein, welches das Öffnen und Wegfahren des mit "Keyless-Go" ausgerüsteten SUV ermöglicht hat. Die genaue Tatzeit könnte demnach um kurz vor 02 Uhr gewesen sein. Wo ist der schwarze Mercedes mit dem Kennzeichen MR-SN 2412? Wer war zur Tatzeit in Moischt und wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat unmittelbar am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Im Zuge der ersten Befragungen ergaben sich Hinwise auf ein im Ort gesehenes Fahrzeug mit einem polnischen Autokennzeichen. Leider konnte weder das Auto beschrieben noch nähere Einzelheiten zu dem, da sei man sich aber sicher, polnischen Kennzeichen genannt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

