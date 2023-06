Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schwarzer Porsche Macan beschädigt - Tatort der Unfallflucht steht nicht fest

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg/Bad Homburg

An dem schwarzen Porsche Macan S mit Marburger Kennzeichen ist die Beifahrerseite verkratzt und der Kotflügel hinten rechts eingedellt. Letztmalig definitiv unbeschädigt weiß der Besitzer seinen Wagen am Mittwoch, 28. Juni, um 23 Uhr. Zu dieser Zeit stellte er ihn in der Straße Im Sohlgraben in Marburg ab. Nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt am Landratsamt in Bad Homburg bis etwas Donnerstagmittag ging es zurück nach Marburg zum Einkauf in einen Getränkemarkt in die Temmlerstraße. Hier bemerkte der Besitzer bei der Rückkehr dann erstmals den Unfallschaden auf der Beifahrerseite. Sowohl im Sohlgraben als auch in Bad Homburg parkte das Auto so, dass die Beifahrerseite bis zum Einstieg nicht ins Auge fiel, sodass nicht feststeht, wo es zu der Unfallflucht kam. Sowohl die Straße Im Sohlgraben in der Nacht zum Donnerstag, 29. Juni, zwischen 23 und ca. 06 Uhr, als auch der Parkplatz beim Landratsamt in Bad Homburg am Donnerstag zwischen 07 und etwa 13 Uhr und der Parkplatz beim Getränkemarkt in der Temmlerstraße bis maximal 14 Uhr kommen als mögliche Unfallorte in Betracht. Wer hat an den genannten einen Unfall gesehen? Wer hat an den genannten Orten ein unfalltypisches Geräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

