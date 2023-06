Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher erbeuten hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte + Positiver Drogentest

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe - Einbrecher erbeuten hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte

Zwei Täter erbeuteten bei einem Einbruch in einen Betrieb an der Kasseler Straße Bargeld und zahlreiche z.T. hochwertige elektronische und akkubetriebene Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Täter müssen zum Transport ein Fahrzeug benutzt haben. Die Kripo bittet um Hinweise.

Der Einbruch passierte in der Nacht zum Donnerstag, 29. Juni, um 03 Uhr. Der Dienstleistungsbetrieb liegt, von Bernsdorf her kommend, am Ortseingang von Cölbe. Die beiden Täter, eine Beschreibung liegt derzeit noch nicht vor, kletterten über die Mauer und versuchten an mehreren Stellen in das Gebäude einzudringen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von nach ersten Schätzungen mehreren Tausend Euro an. Letztendlich gelang der Einstieg durch ein aufgebrochenes, vergittertes Fenster. Die beiden Täter betraten und durchsuchten mehrere Räume und rafften ihre Beute im Erd- und Kellergeschoss zusammen. Die Spuren deuten darauf hin, dass sie ihre Beute aus einem Fenster neben der Eingangstür herausbrachten und das Gebäude so verließen. Wegen der andauernden Bestandsprüfung stehen der Umfang und Wert der Beute noch nicht fest. Definitiv ließ sich die Beute nur mit einem Fahrzeug abtransportieren. Wem ist in der Nacht zum Donnerstag, 29. Juni, gegen 03 Uhr, an der Kasseler Straße nahe der Bahnschranken ein Auto aufgefallen? Wer hat dort eventuell Verladearbeiten bemerkt? Wer hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Positiver Drogentest

Ein 39 Jahre alter Mann aus dem Wetteraukreis fuhr ein Auto, obwohl er nach dem positiv reagierenden Test unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Polizei Marburg beendete die Fahrt am Donnerstag, 29. Juni, um 11.10 Uhr in der Bahnhofstraße und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell