Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Niedereisenhausen - Zaunschaden

Den Schaden an den beiden Zaunfeldern und einem Pfosten schätzt der Grundstückseigentümer auf mindestens 1000 Euro. Sein Grundstück in der Industriestraße liegt gegenüber von einem viel durch Anlieferverkehr mit Lastwagen frequentiertem Gelände. Ob einer dieser Lastwagen gegen den Zaun prallte steht allerdings nicht fest. Der mutmaßliche Verkehrsunfall, der zu dem Schaden führte, müsste zwischen 21.30 Uhr am Dienstag und 11.30 Uhr am Mittwoch, 14. Juni passiert sein. Die gefundenen Lackspuren deuten zwar auf einen Schaden am verursachenden Fahrzeug hin, lassen aber keine Rückschlüsse auf dieses Fahrzeug zu. Wer hat in der fraglichen Zeit in der Industriestraße ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu der Kollision gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben?

Weitershausen - Geparkten Audi beschädigt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf ermitteln nach einer Unfallflucht, die sich bereits von Mittwoch auf Donnerstag, 15. Juni, zwischen 19 und 07 Uhr in der Hardtstraße ereignete. Bei einem nicht bekannten Fahrmanöver entstand an einem am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Hardtstraße 24 geparkten grauen Audi A 4 Avant vorne links an Kotflügel und Beleuchtung ein Schaden von vermutlich mindestens 2000 Euro. Bislang ließen sich weder Zeugen ermitteln, noch meldeten sich diese. Auch ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen oder ein typisches Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto wahrgenommen?

Gladenbach - Unfallflucht auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung

Bereits am Freitag, 16. Juni, kam es zwischen 08.50 und 09.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung in der Karl-Waldschmidt-Straße. Nach der Kollision mit einem grauen VW Golf mit Marburger Kennzeichen verließ der Verursacher den Unfallort. Der Schaden am Golf ist hinten rechts und vermutlich vierstellig. Aufgrund des Schadensbildes dürften korrespondierende Schäden am verursachenden Fahrzeug sein. Auch hier suchen die Unfallfluchtermittler nach Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise.

Breidenbach - Unfallflucht in der Hintalstraße

Vor dem Anwesen Hintalstraße 6 kam es am Dienstag, 20. Juni, zwischen 11 und 14.15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei der Kollision entstand an der Frontstoßstange linksseitig ein Schaden von geschätzt mindestens 1000 Euro. Der betroffene schwarze Skoda parkte am Fahrbahnrand, die Front zeigte zur Hessenstraße. Aufgrund der Spuren einer Fremdfarbe verursachte ein helles Fahrzeug den Schaden. Wo also steht seit dieser Zeit ein helles Auto mit frischem, möglicherweise geringem Schaden und schwarzer Fremdfarbe?

Dautphetal - Einkaufswagen rollte weg - Schaden an grauem VW Golf

Die Polizei bittet im Zusammenhang mit einem Unfall auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Gladenbacher Straße um Hinweise zum mutmaßlich Verantwortlichen. Auf dem Parkplatz hatte sich ein Einkaufswagen selbständig gemacht und war mehrfach gegen den Golf geprallt. Am Golf entstand ein Schaden von mindestens 1200 Euro. Das Geschehen ereignete sich am Samstag, 24. Juni, gegen 10.25 Uhr. Eine Zeugin beschrieb den Mann, dem das Missgeschick beim Ausräumen seines Einkaufs passierte, als einen ca. 1,80 Meter großen, schlanken und zwischen 60 und 70 Jahre alten Mann mit braunen Haaren und braunem Bart. Er fuhr letztlich mit einem auf der rechten Seite verbeulten silbernen Mercedes vermutlich der A oder B-Klasse weg. Wer kann Hinweise geben, die zur Ermittlung des Mercedesfahrers führen?

Biedenkopf - Weißer Skoda Rapid im Mühlweg angefahren

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf suchen Zeugen und bitten um Hinweise nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz im Mühlweg. Dort entstand am Montag, 26. Juni, zwischen 16 und 20.30 Uhr, durch ein nicht bekanntes Fahrmanöver an einem weißen Skoda Rapid Kombi auf der rechten Seite an der hinteren Tür und dem angrenzenden Kotflügel ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweise zu diesen geschilderten Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf - Spiegelschaden an der Tankstelle - Polizei sucht Auto mit ukrainischem Kennzeichen

Nach einem Unfall auf dem Gelände der AGIP Tankstelle in der Bahnhofstraße am Sonntag, 18. Juni, um 18.50 Uhr, sucht die Polizei Stadtallendorf ein Auto, einen weißen Transporter mit dem ukrainischem Kennzeichen BK0179IC. Der Fahrer hatte beim Verlassen der Tankstelle mit seinem rechten Außenspiegel den linken Spiegel eines silbernen Opel Corsa gestreift. Die Fahrer unterhielten sich miteinander und einigten sich grundsätzlich über die Schadensregulierung, allerdings versäumte man wohl den Austausch der Personalien. Zur weiteren Klärung des Vorfalls bittet die Polizei nun um Hinweise zum Standort des Autos und zum verantwortlichen Fahrer.

Kirchhain - Radfahrer und Gegenverkehr gefährdet und Schaden am Auto - Fahrer unter Alkoholeinfluss - Zeugen und Opfer gesucht

Die Polizei nahm nach Zeugenaussagen am Sonntag, 25. Juni, um etwa 14.20 Uhr in Kirchhain einen 69 Jahre alten Mann vorübergehend fest. Der Alkotest des Mannes zeigte 1, 79 Promille. Der Mann fuhr nach der Zeugenaussage in deutlichen Schlangenlinien, kam mehrfach beinahe nach rechts von der Straße ab in den Straßengraben oder nach links in den Gegenverkehr. Der Fahrer schaffte es letztlich immer wieder, durch abruptes Herumreißen des Lenkrades einen Unfall zu verhindern. Die bislang bekannte Fahrt führte über die Bundesstraße 454 von Stadtallendorf nach Kirchhain und an der Kreuzung bei Hof Netz nach rechts weiter über die Kreisstraße 14 nach Kirchhain, wo die Polizei den Mann festnahm. Auf der Strecke kam es, so der Zeuge, beinahe zur Kollision mit einem vorausfahrenden Fahrradfahrer. Beim Ausweichen in letzter Sekunde soll es dabei auch zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen sein. Bei der Überprüfung des grauen Pkw des Mannes stellte die Polizei einen frischen Unfallschaden und offenbar rote Fremdfarbe fest, wobei dies bislang noch keinem gemeldeten Verkehrsunfall zugeordnet werden konnte. Die Polizei sucht daher den Besitzer oder Fahrer eines mutmaßlich roten Fahrzeugs mit einem frischen Unfallschaden? Außerdem bittet die Polizei den Radfahrer und den mutmaßlich gefährdeten Fahrer des Gegenverkehrs sowie weitere Zeugen oder Gefährdete der Fahrweise des grauen Pkw sich zu melden.

Zuständig für diese beiden geschilderten Verkehrsunfallfluchten ist der Unfallfluchtermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Obi, toom oder EDEKA? - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Wo genau der Schaden an der Beifahrertür des roten VW Golf Sportsvan entstand, konnte der Fahrer nicht mehr nachvollziehen. Als er den Pkw am Samstag, 24. Juni erstmals um 10 Uhr startete, war er noch unbeschädigt. Als er um 11 Uhr wieder daheim war, bemerkte er den Lackschaden in der Beifahrertür. Das Auto stand in dieser Zeit auf den Parkplätzen des Obi und des toom-Marktes in Marburg und auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Niederweimar.

Marburg - Golf in der Sudetenstraße angefahren

Bei einer Verkehrsunfallflucht entstand an einem schwarzen VW Golf hinten links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Golf parkte zur Unfallzeit am Montag, 26. Juni, zwischen 09 und 12.30 Uhr, am Straßenrand in der Nähe einer Arztpraxis vor der Sudentenstraße 20. Der Unfallhergang steht nicht fest, möglich sind sowohl eine Kollision beim Ausparken aus den auf der anderen Seite befindlichen Parkboxen als auch ein Zusammenstoß durch einen ungenügenden Seitenabstand beim Vorbeifahren. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dem verantwortlichen Fahrer oder der Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, dass ursächlich sein könnte? Wer hat eventuell den Zusammenstoß gehört und in dem Zusammenhang ein weiterfahrendes Auto gesehen?

Marburg - Unfallort steht nicht fest - Schaden an rotem Renault Clio

Der Schaden an dem Renault Clio in Höhe von nach ersten Schätzungen mindestens 1000 Euro ist vorne links. Das Auto parkte in der maßgeblichen Unfallzeit zwischen 16.30 Uhr am Montag und 17.30 Uhr am folgenden Dienstag sowohl in der Friedrichstraße als auch in der Karl-von-Frisch-Straße. Beide Orte kommen als mögliche Unfallorte in Frage. Wer also hat in der fraglichen Zeit an einem der beiden Orte ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu der Kollision mit dem roten Pkw gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben?

Sachdienliche Hinweise zu den Unfallfluchten in Marburg bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell