Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Pkw-Einbrecher verletzten Zeugen und flüchteten + Polizei angegriffen - Drei Verletzte + Sachbeschädigung durch Farbschmierereien + Polizei beendet Kindesmisshandlung

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen - Ertappte Pkw-Einbrecher verletzten Zeugen und flüchteten

In der Nacht zum Dienstag, 27. Juni, erlitt ein Zeuge bei einem Gerangel mit einem von zwei mutmaßlichen Pkw-Aufbrechern leichte Verletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den entkommenen Männern, die im Verdacht stehen, in der vorangegangenen und in der Nacht zum Dienstag, 27. Juni, in Fronhausen im Stöcksweg und im Stollberg in mindestens zwei Fahrzeuge eingedrungen zu sein. Die Auseinandersetzung mit dem Zeugen war am Dienstag gegen 02.35 Uhr, nach der Flucht vom Stollberg in der Grabenstraße, der Einbruch in ein Auto im Stöcksweg in der gleichen Nacht um 03.47 Uhr. Die beiden Verdächtigen waren etwa 1,70 Meter groß, zwischen 16 und 18 Jahre alt und von schlanker Statur. Einer trug einen Rucksack und eine mittlerweile sichergestellte Fan-Kappe mit dem Emblem und der Aufschrift des 1 FC Köln. Der Zeuge hatte die Verdächtigen bemerkt, als sie im Stollberg sein Grundstück betraten und offensichtlich in die Autos schauten bzw. versuchten, diese zu öffnen. Er verfolgte die beiden, die sofort nach seiner Ansprache die Flucht antraten und konnte in der Grabenstraße kurzfristig einen festhalten. Es kam zu einem Gerangel, das mit einer leichte Verletzung des Zeugen endete. Der Festgehaltene verlor die dann sichergestellte Kappe, bei der es sich, wie die Ermittlungen ergaben, um die Beute aus dem Diebstahl aus einem Pkw in der Nacht zum Montag, 26. Juni in Langgöns handelte. Wer hat die Männer in den Nächten zum Montag oder Dienstag noch in Fronhausen gesehen? Wem sind sie aufgefallen und wer kann sie näher beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identität geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Polizei angegriffen - Eine Beamtin, ein Beamter und der Angreifer verletzt

Der Beteiligte einer Auseinandersetzung griff mehrfach die Polizei an. Durch diese Angriffe und bei den letztlich unumgänglichen Abwehrmaßnahmen erlitten die Streifenwagenbesatzung und der 18Jährige jeweils leichte Verletzungen.

Der Einsatz wegen der gemeldeten Streitigkeiten in der Chemintzer Straße war am Dienstag, 27. Juni, gegen 15.25 Uhr. Während die Streife versuchte, das Geschehen vor Ort nachzuvollziehen und zu klären, verhielt sich der beteiligte 18 Jahre alte Mann bereits sehr aggressiv und beleidigte alle Anwesenden. Er griff dabei sogar die Polizei mit mehreren Schubsversuchen an und unterließ dies auch nach mehreren Aufforderungen, Abstand zu halten und sich zu beruhigen, nicht. Da der Mann weiter auf die Beamten losging überwältigte die Polizei den dann strampelnden und um sich schlagenden Mann und nahm in vorübergehend in Gewahrsam. Auf der Polizeistation beruhigte er sich zusehends, sodass die Polizei ihn nach der Anzeigenaufnahme und notwendigen weiteren polizeilichen Maßnahmen schließlich entlassen konnte.

Marburg - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Montag, 26. Juni, erhielt die Polizei Kenntnis über eine Sachbeschädigung durch Fabschmierereien. Wann genau es dazu kam steht bislang nicht fest. Tatort war der Gerhard-Jahn-Platz. Dort sprühten einer oder mehrere unbekannte Täter mit roter Farbe und schrieben mit einem dicken Stift in schwarz diverse Buchstabenfolgen an die Wand und diverse Scheiben eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses. Die Kosten für die Beseitigung der Schmiererei nun damit der entstandene Schaden beläuft sich vermutlich auf mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Polizei beendet Kindesmisshandlung

Die Polizei Marburg beendete am Dienstag, 27. Juni, die Misshandlung eines sechsjährigen Mädchens durch ihre Mutter und übergab das Kind in die Obhut des Jugendamtes.

Aufmerksame und sehr gut reagierende Zeugen hatten die Polizei gegen 18 Uhr über das Geschehen an der Ecke Annelises-Pohl-Allee/Bahnhofstraße informiert. Nach den Aussagen schrie eine Mutter ihre sechsjährige Tochter nach vorangegangenem Sturz mit dem Fahrrad und dem damit einhergehenden Fallenlassen des wohl eben erworbenen Eises lauthals an, schlug sie und bewarf sie mit dem Eis. Das Kind schrie los, als die Mutter sie an den Haaren zur Lahn zog. Schließlich schubste die Mutter das Mädchen in die Lahn und verließ den Ort in Richtung Radweg. Gegenüber reagierenden Passanten äußerte sie wiederholt in englischer Sprache Drohungen zum Nachteil des Kindes. Das Mädchen konnte die an der Stelle ca. 50 Zentimeter tiefe Lahn selbständig und ohne weiteren Schaden verlassen. Das von der der Polizei benachrichtigte Jugendamt nahm die Sechsjährige in Obhut. Die rechtliche Bewertung des Vorfalls erfolgt nach Vorlage der von der Polizei gefertigten Anzeige durch die Staatsanwaltschaft.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell