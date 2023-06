Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gespuckt, gepöbelt, beleidigt und gestohlen + Mutmaßliche Rollerdiebe flüchteten + Schaden an weißem BMW + Ohne Beute + Feuerlöscher geleert + Fahrraddiebstähle + Vollsperrung nach Unfall auf der B 3

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Gespuckt, gepöbelt, beleidigt und gestohlen - Polizei sucht Opfer und Zeugen

Die Polizei Marburg sucht nach der Festnahme einer 16 und einer 21Jährigen nach den bislang unbekannten Opfern und nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden vorübergehend Festgenommenen zwischen 23 und 23.55 Uhr im Bus der Linie 4. Vermutlich waren die beiden nicht alleine. Im Bus soll es aus der Gruppe heraus zu Beleidigungen, Pöbeleien und Spuckattacken anderer Fahrgäste gekommen sein. Angeblich habe sich ein älterer Mann zur Wehr gesetzt. Wer war im Bus der Linie 4? Wer kann Angaben zu den Vorfällen, insbesondere zum Verhalten der Mädchen bzw. jungen Frauen machen? Am gleichen Abend fiel die 16Jährige noch beim Diebstahl einer Flasche Wodka in der Tankstelle am Krummbogen aus. Sie nutzte die Ablenkung des Angestellten durch andere Kundschaft aus und rannte mit der Flasche aus dem Geschäft. Die Festnahme erfolgte wenig später in Bahnhofsnähe. Beide sind bereits polizeibekannt. Der Alkotest zeigte 1,62 bei der einen und 1,46 Promille bei der anderen.

Die gesuchten Zeugen und Opfer aus dem Bus werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Mutmaßliche Rollerdiebe flüchteten

Als sich zwei Männer an dem mit einer Eisenkette an einer Mauer angebundenen Motorroller zu schaffen machten, kam der Eigentümer hinzu. Die angesprochenen Männer ergriffen sofort die Flucht von der Kantstraße in den nahegelegenen Wald. Die Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Eine Beschreibung liegt aufgrund der Dunkelheit, das Geschehen ereignete sich am Montag, 26. Juni, gegen 23.15 Uhr, nicht vor. Wer war zu dieser Zeit noch rund um die Kantstraße unterwegs? Wem sind zwei Personen aufgefallen? Wer kann diese Personen näher beschreiben? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Schaden an weißem BMW

Als ein 30 Jahre alter Mann am Montag, 26. Juni, gegen 19.55 Uhr zu seinem um 08.30 Uhr abgestellten Auto zurückkehrte, bemerkte er an der hinteren linken Tür einen frischen offenbar mutwillig verursachten Schaden. Die Polizei geht derzeit von einer Sachbeschädigung und eher nicht von einer Verkehrsunfallflucht aus, obwohl auch die nicht auszuschließen ist. Der weiße BMW M3 Touring (Kombi) stand in der Zeit im Unterdeck des Parkhauses am Marburger Hauptbahnhof. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen - Mutmaßliche Diebe blieben ohne Beute

Weil man sie ertappte und sie sofort flüchteten, blieben zwei mutmaßlich Diebe wohl ohne Beute. Die beiden geflüchteten Männer waren von schmaler Statur und etwa 20 Jahre alt. Sie flüchteten am Dienstag, 27. Juni, um 03.47 Uhr im Stöcksweg. Es stellte sich heraus, dass sie das Innere eines offenbar unverschlossen abgestellten schwarzen Autos durchwühlt hatten.

Marburg - Feuerlöscher am Hirschberg geleert

Ein Hausmeister meldete am Dienstag, 27. Juni, um 05.45 Uhr, dass jemand am Hirschbergoffenbar grundlos bzw. augenscheinlich zweckentfremdet, einen Feuerlöscher auf der Straße des Hirschbergs leerte. Außerdem sprühte derjenige mit dem hellblauen Löschpulver noch vier große Buchstaben auf die Sandsteinwand der Alten Universität. Inwiefern das zu einem Sachschaden an der Mauer führte, bedarf noch der Prüfung. Die Herkunft des Feuerlöschers, der zwischen der Feststellung der Entleerung und der Erstattung der Anzeige etwas über eine Stunde später verschwunden ist, steht nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen des Missbrauchs von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln und des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fahrraddiebstähle

1. Neustadt

Zwischen 20 Uhr am Montag und 06 Uhr am Dienstag, 27. Juni, verschwanden aus der Garage eines Hauses in der Alsfelder Straße zwei Fahrradhelme und ein schwarzes Winora Tour Trekkingrad. Den Gesamtwert der Beute bezifferte der Eigentümer auf mindestens 500 Euro. Ein weiterer Fahrraddiebstahl passierte in der Hochstruth vor einem der dortigen Einfamilienhäuser. Dort stahl ein Dieb am Mittwoch, 21. Juni, zwischen 16 und 18 Uhr, ein mit einem Kettenschloss gesichertes schwarzes Merida TFS 300 Mountainbike. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

2. Marburg

Aus dem Gartenhaus eines Anwesens in der Straße Am Erlengraben stahlen ein Dieb das Breezer Fahrrad und nahm bei der Gelegenheit auch noch zwei Akkubohrer mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3300 Euro. Der Fahrraddiebstahl gelang, obwohl das Rad abgeschlossen und zusätzlich noch an das Gartenhaus angeschlossen war. Wer hat zur Tatzeit von Samstag auf Sonntag, 25. Juni, zwischen 22 und 08 Uhr, Beobachtungen in der Straße Am Erlengraben gemacht, die mit dem Einbruch und Diebstahl zusammenhängen könnten? Wo ist seitdem ein Breezer Fahrrad aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

3. Marburg

Ein weiterer Fahrraddiebstahl war in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort stahl ein Dieb aus dem Keller des Mehrfamilienhauses ein Cube Mountainbike. Das Aim 27,5 in den Farben "black n blue" hat eine Wert von 550 Euro. Die Tat war zwischen Samstag, 01. April und Donnerstag, 08. Juni. Hinweise zum möglichen Standort des Fahrrades bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

4. Stadtallendorf

Trotz Sicherung mit einem Schloss an einem Geländer gelang der Diebstahl eines Fahrrades. Das erbeutete silberne Trekkingrad, ein Wheeler Pro 09, stand zur Tatzeit von Sonntag auf Montag, 26. Juni, zwischen 21 und 05.30 Uhr vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Weimar - Vollsperrung nach Unfall auf der B 3

Nach einem Verkehrsunfall war die B 3 von Marburg nach Gießen bei Niederweimar am Dienstag, 27. Juni, von kurz vor 07 Uhr bis etwa 08.10 Uhr gesperrt. Rettungswagen transportierten zwei Autofahrer zur weiteren Untersuchung der augenscheinlich eher leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Abschleppunternehmer holten die erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos und die Straßenmeisterei beseitigte das Trümmerfeld und reinigte die Straße.

An dem Unfall waren ein schwarzer BMW mit einer 29 Jahre alten Frau aus Dautphetal und ein grauer Audi Kombi mit einem 20Jährigen aus Rauschenberg beteiligt. Nach den ersten Erkenntnissen fuhr die 29Jährige an der Anschlussstelle Niederweimar auf die Kraftfahrstraße nach Gießen auf und zog dabei vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen, um ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Auto zu überholen. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr bereits der Audi und es kam zur Kollision. An dem Audi entstand ein erheblicher Frontschaden. Durch den Fahrstreifenwechsel und den folgenden Zusammenstoß kam der BMW nach links und nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte jeweils in die seitlichen Begrenzungen. Das führte zu einer Rundumbeschädigung des Autos und damit zu einem mutmaßlich wirtschaftlichen Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt deutlich über 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Autos, die notwendigen Aufräumarbeiten und die Straßenreinigung war die Vollsperrung der B 3 nach Gießen nötig.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell